Cilic: "O meu pai fez o court de ténis e o meu avô disse-lhe: 'Tens é de plantar vinhas'"

O croata lembrou a aldeia-milagre da sua infância, onde ser tenista não era muito bem visto. Falou ainda dos jogos com João Sousa, da vitória no Open dos EUA de 2014 e explicou porque é que só agora é que se vai estrear no Estoril Open.

Via Zoom desde o Mónaco, onde vive com a mulher e o filho, Marin Cilic falou com a SÁBADO durante 30 minutos, conforme tinha sido estipulado com o seu agente, mas nos primeiros cinco minutos da conversa o tenista só fazia perguntas sobre a situação da Covid-19 em Portugal e como está a correr o processo de vacinação. O croata, de 32 anos, que já foi nº 4 do mundo e ganhou 17 torneios (a maior vitória foi o Open dos EUA de 2014) é uma das principais figuras do Estoril Open, que decorre até 2 de maio.