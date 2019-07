A futebolista comentou a situação que coloca a final do Mundial feminino no mesmo dia, no domingo, das finais masculinas da Copa América [Brasil-Peru], e da Gold Cup [já madrugada na Europa, entre México e Estados Unidos].



A final feminina entre as norte-americanas, três vezes campeãs mundiais, e as holandesas, campeãs europeias, está agendada para domingo em Lyon, às 17:00 locais (16:00 em Lisboa).



Entretanto, o organismo do futebol mundial, a FIFA, contactada pela agência AFP, já disse que a calendarização das finais foi "objeto de consulta com todas as partes, a fim de minimizar potenciais conflitos de calendário".

A capitã dos Estados Unidos, Megan Rapinoe, considerou hoje uma falta de respeito da FIFA para com o futebol feminino a marcação no mesmo dia da final do Mundial2019 dos jogos da Copa América e da Gold Cup."É uma ideia muito má ter três finais no mesmo dia. É a final de um Mundial [Estados Unidos-Holanda]. Não sei como é que isso aconteceu, parece-me inacreditável. Não me parece que sejamos respeitadas tanto quanto o futebol masculino", disse Rapinoe.