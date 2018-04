O provável último jogo na Liga dos Campeões de Gianluigi Buffon foi para esquecer. O guarda-redes da Juventus viu a sua equipa eliminada da prova máxima do futebol de clubes na Europa frente ao Real Madrid, graças a um penalti muito contestado pela equipa italiana. O guardião foi expulso por palavras ao árbitro da partida e expressou a sua indignação mais tarde, em comentários à imprensa.

No jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, a Juventus marcou três golos em Madrid mas estes não foram suficientes para a passagem à fase seguinte para a equipa italiana. Tudo por causa de uma grande penalidade convertida por Cristiano Ronaldo nos minutos finais do jogo.

No final da partida, o guarda-redes da equipa transalpina, Gianluigi Buffon, estava visivelmente afectado e deixou duras críticas ao julgamento do lance que ditou o afastamento da Juventus. "Foi uma decisão duvidosa, com certeza. Na primeira mão não assinalaram um penálti a nosso favor aos 95 minutos. Um bom árbitro não tira o sonho nos descontos a uma equipa que deu tudo durante os 90 minutos. Quis ser protagonista", disse.

E foi ainda mais longe nas considerações sobre o juiz da partida, Michael Oliver. "Este árbitro inventou um penálti que só ele viu. Chegar até aqui e cair desta forma não é justo. Estava ao lado do lance e não é de pessoa, de um ser humano, apitar jogadas duvidosas como este penálti. No lugar do coração, tens de ter um caixote de lixo se marcas aquela penalidade. O árbitro fez o seu jogo, fez o que tinha que fazer. O problema é apenas isso."

No fim da mesma entrevista, Buffon deixou um aviso ao árbitro internacional inglês: "Se não tens personalidade, fica na bancada a comer batatas com a tua família e não faças uma coisa destas. Este árbitro não teve a coragem nem a personalidade indicada para este nível."

"A vida segue. Estou feliz e orgulhoso da partida que fizemos. Estávamos a fazer aquilo que parecia ser impossível. É uma pena ter acabado assim," desabafou o guarda-redes italiano de 40 anos, relembrando que ainda há mais jogos esta temporada.

Quem já reagiu às palavras de Buffon foi Cristiano Ronaldo. Embora defendendo que o penalti foi cristalino, o internacional português compreendeu a atitude do italiano e espera que este não se despeça já do futebol. "Tenho muito respeito pelo Buffon. Respeito-o muito, está no quadro dos melhores guarda-redes de sempre e espero que não se despeça já dos jogos da Liga dos Campeões", desejou.