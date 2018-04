O dia em que Futre voltou a casa

Atlético de Madrid e Sporting. A ligação faz 70 anos. No dia 5 de Setembro de 1948, a visita do Sporting ao Metropolitano serve para o violino Jesus Correia dar música com seis golos na vitória por 6-3. Os anos passam e o Atlético só devolve a cortesia em 1990. É o típico jogo de apresentação aos sócios e, desta vez, o aliciante é o regresso de Futre, nascido e criado em Alvalade."Nunca pensei", conta ele. "Já tinha ido a Alvalade pelo FC Porto, mas aí até ia preparado para os assobios e isso tudo. Agora nunca pensei ser assobiado com a camisola do Atlético de Madrid." Assobiado? "Sempre, sempre, sempre. Não houve um toque na bola silencioso, foi um tormento. Tanto assim que pedi para ser substituído ao intervalo."O quê? "É verdade, pedi para sair, fiquei sem vontade de jogar a segunda parte." Entra Toni, com o resultado em 1-0, golo de Gomes (17 minutos). Na segunda parte, Cadete e Carlos Xavier fixam o 3-0. No fim da época, Futre acaba por levantar a primeira de duas Taças do Rei como capitão do Atlético. E ambas no Santiago Bernabéu: 1-0 ao Maiorca (após prolongamento) e 2-0 ao Real.Entusiasmado com as memórias, Futre puxa o filme mais atrás. "Comecei no Sporting, pá. Julgava que ia ter um outro tipo de recepção, até porque fiz tudo para jogar em Alvalade nesse dia. Falei com o Gil y Gil, falei com mais malta. Era importante para mim fazer aquele Sporting-Atlético. Para mim, aquele estádio é um santuário. Tenho memórias infinitas, como o dia em que fui apanha-bolas no jogo do título de campeão nacional, em 1980. O Sporting ganhou 3-0 à União de Leiria e eu estava lá, atrás da baliza do Padrão. Beeeeeem, o Padrão era alto, nem imaginas a diferença. Eu só tinha 14 anos, não é?" Futre parte-se a rir. E continua a driblar-nos."Ou o dia em que me estreei pelos seniores, num jogo com a Portuguesa dos Desportos, em Maio de 1983, o Sporting ganhou 2-0. Entrei na segunda parte, lançado pelo Venglos, e estava 0-0." Golos de Jordão (57') e Oliveira (73'), numa noite de fraca adesão popular (apenas 2.000 espectadores em Alvalade) para a apresentação dos ex-portistas Romeu e Gabriel, a mais com o comportamento reprovável dos jogadores da Portuguesa, alguns deles a tirar o cartão vermelho para Beto da mão do árbitro Américo Oliveira.Há mais. "Nessa altura, ainda era júnior e não me equipava no balneário dos seniores. Só me juntava a eles na sala de aquecimento."A estreia oficial de Futre é só em Agosto de 1983. Primeira jornada do campeonato, com o Penafiel. Ao intervalo, 0-0 em Alvalade. Entra Futre, sai Festas. Acaba 5-1. É dose. Até final da época, três golos em 30 jogos. Depois, sai para o FC Porto, onde é campeão europeu em 1987. É hora de dar outro salto, agora para o estrangeiro. Atlético de Madrid é o futuro, com o presidente Jesús Gil y Gil. Em seis anos, Futre dá espectáculo e mais espectáculo com jogadas de encantar, golos mirabolantes, dribles desconcertantes e as tais duas Taças do Rei.Pelo meio (metafórica e literalmente) é o protagonista da transferência de João Vieira Pinto, em 1990. "Gil y Gil de um lado, Valentim Loureiro do outro e eu no meio. Que filme, não dá para imaginar." Ou dá? "Não dá. Eles incompatibilizaram-se mesmo." JVP vai mesmo para Madrid. "O João era um génio, tinha ganho o Mundial sub-20 com idade de juvenil e ia ser o capitão da selecção no próximo Mundial. Fisguei-o logo e disse ao Gil y Gil, só que..."Só que há a barreira pré-Bosman. Ainda há o limite de estrangeiros. "Naquele tempo [1989/90] eram três, acho. Era eu, o Baltazar e o Rodax. Não havia lugar para o João na equipa principal e foi pena." E o que fazia Futre com João Pinto em Madrid? "Jogávamos muito às cartas: quem perdesse, lavava a loiça. A Cornélia, ai a Cornélia." A Cornélia? "É a dama de espadas. Se a apanhássemos, estávamos safos." E Futre apanhou-a muitas vezes? "Quem punha mais vezes o avental era o Fernando Fernandes, correspondente da Gazeta dos Desportos em Madrid. O homem fartou-se de pôr o avental para lavar a loiça". Agora sim, Atlético-Sporting: play ball. A primeira mão é dia 5, em Madrid. A segunda é a 12, em Alvalade.