Defende as redes da Juventus há mais de 15 anos, mas vai abandonar a camisola número 1 no final da época. O "gigante" Gianluigi Buffon confirmou esta quinta-feira que vai deixar o clube que representa desde 2001.Aos 40 anos, Buffon decidiu que o jogo entre a Juventus e o Hellas Verona, da liga italiana, será o último que jogará com o emblema da equipa de Turim.O jogador não confirmou, para já, se vai continuar a jogar noutro clube ou se vai deixar os relvados. Confirma que tem várias ofertas, para jogar, mas também para outras funções, incluindo um convite da Juventus. "Vou reflectir e na próxima semana, depois do jogo, tomarei uma decisão final", anunciou.