Bruno Lage despedido do Benfica

Bruno Lage deixou esta quarta-feira o comando técnico da equipa de futebol do Benfica, anunciou o presidente dos 'encarnados', Rui Costa, horas depois da derrota frente ao Qarabag (3-2), na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.



Bruno Lage fala de vitória justa

"Queria comunicar a todos os benfiquistas que acabámos de chegar a acordo com Bruno Lage, que deixa de ser treinador do Benfica a partir de hoje. Agradecer ao Bruno tudo o que tentou fazer, tudo o que fez pelo Benfica, todo o empenho que teve ao longo deste ano em que representou o nosso clube, mas infelizmente chegou o momento e entendemos que era o momento de alterar. Contamos no sábado, na Vila das Aves, já ter o novo treinador", disse Rui Costa, em conferência de imprensa no Estádio da Luz, em Lisboa.

O anúncio do dirigente coincidiu com um comunicado enviado pela SAD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), informando que as 'águias' acordaram com o treinador a cessação com efeitos imediatos do contrato que vigorava até junho de 2026.

Lage, de 49 anos, tinha voltado ao Benfica em setembro de 2024 para substituir o alemão Roger Schimdt, na sequência de uma primeira passagem, de 2019 a 2020, mas sai agora ao fim de 10 jogos em 2025/26, com sete vitórias, dois empates e uma derrota.

Os 'encarnados' iniciaram a temporada com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao bicampeão nacional Sporting (1-0), no Algarve, sendo que, depois, qualificaram-se para a fase de liga da Liga dos Campeões, ao afastarem os franceses do Nice na terceira pré-eliminatória e os turcos do Fenerbahçe, então treinados pelo português José Mourinho, no play-off.

Uma série de sete vitórias e um empate, com sete jogos consecutivos sem sofrer golos nas diversas competições, pautaram o arranque do Benfica, mas, já depois da primeira paragem da I Liga para os compromissos das seleções nacionais, as 'águias' deixaram-se empatar em tempo de compensação na receção ao Santa Clara (1-1), da quinta jornada, atuando contra 10 unidades desde os 38 minutos, por expulsão do brasileiro Paulo Victor.

A contestação dos adeptos agudizou-se na terça-feira, quando o Benfica desaproveitou uma vantagem de dois golos e perdeu na receção ao tetracampeão azeri Qarabag, precipitando o fim da segunda passagem de Bruno Lage pela equipa principal 'encarnada', marcada pela conquista de uma Taça da Liga, na época passada, e de uma Supertaça.

Natural de Setúbal, o técnico já tinha vencido uma edição da I Liga, em 2018/19, e outra Supertaça, também diante do Sporting, em 2019, na primeira etapa pelo Benfica, cujos escalões jovens treinou entre 2004 e 2012, passando, depois, pela equipa B, em 2018/19.

Entre as duas etapas no conjunto sénior 'encarnado', o antigo adjunto de Carlos Carvalhal nos ingleses do Sheffield Wednesday e nos galeses do Swansea City orientou os também ingleses do Wolverhampton e os brasileiros do Botafogo, sem ter conquistado troféus.

Bruno Lage foi o quarto treinador do Benfica na presidência de Rui Costa, iniciada em julho de 2021, na sequência de Jorge Jesus (2021), Nélson Veríssimo (2021/22), que atualmente comanda a equipa B 'encarnada', da II Liga, e Roger Schmidt (2022-2024).

As 'águias' oficializaram a mudança técnica a 38 dias das eleições dos órgãos sociais do clube para o quadriénio 2025-2029, que estão agendadas para 25 de outubro e têm seis candidatos assumidos, incluindo o ex-futebolista e capitão e atual presidente Rui Costa.

Na I Liga, o Benfica é quarto classificado, com 10 pontos, cinco abaixo do líder isolado FC Porto, mas tem em atraso a receção ao Rio Ave, da jornada inaugural, que se vai realizar na terça-feira, três dias depois da visita ao AVS, 17.º e penúltimo, para a sexta ronda.