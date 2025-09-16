Bola com elas
Empates e lesões num início de campeonato que deixa dúvidas
O empate do Benfica ao cair do jogo marcou a semana desportiva que antecede ao início da fase de liga das competições europeias. Neste episódio, que conta com a presença de Carlos Torres, editor de desporto da SÁBADO, analisámos o resultado das primeiras jornadas de um campeonato que, ao contrário do que se podia prever,não parece estar fácil para os três grandes. A viagem de um candidato à presidência do Benfica para ver os seus dois amores (Bernardo Silva e Rúben Amorim) é também tema.
