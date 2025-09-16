Sábado – Pense por si

LC: Benfica desperdiça vantagem de dois golos e perde com o Qarabag

Lusa 16 de setembro de 2025
Na segunda jornada, o Benfica vai visitar os ingleses do Chelsea, em partida marcada para o dia 30 de setembro.

O Benfica perdeu esta terça-feira em casa com os azeris do Qarabag, por 3-2, na estreia na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, numa partida em que desperdiçou uma vantagem de dois golos.

Benfica perde com o Qarabag na Liga Conferência após vantagem inicial
Benfica perde com o Qarabag na Liga Conferência após vantagem inicial AP PhotoArmando Franca

No Estádio da Luz, em Lisboa, os ‘encarnados’ marcaram pelo argentino Enzo Barrenechea, aos seis minutos, e pelo grego Pavlidis, aos 16, mas permitiram a resposta do Qarabag.

A formação azeri deu a volta ao resultado com tentos de Leandro Andrade, aos 30 minutos, Duran, aos 48, e Kashchuk, aos 86, que garantiram os três pontos ao Qarabag.

