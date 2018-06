Os dois jogadores avançaram esta segunda-feira com rescisão no Sporting.





O Benfica quer Bruno Fernandes e Gelson Martins, dois dos jogadores que esta segunda-feira rescindiram contrato com o Sporting, sabe o CM.



A rescisão com o clube de Alvalade levou as águias a tentar a contratação dos dois futebolistas.



De lembrar que o Sporting vai processar judicialmente o Benfica por assédio ilegal a jogadores. A decisão surgiu depois de Octávio Machado ter revelado na CMTV que os encarnados sondaram o guarda-redes Rui Patrício.



O antigo funcionário dos leões vai mesmo ser arrolado por estes como testemunha no processo. A SAD do Sporting vai ainda apresentar uma queixa junto da FIFA.



O Benfica já respondeu e anunciou no seu site que vai avançar com uma queixa-crime por grave difamação e denúncia caluniosa contra o Sporting, na sequência das acusações feitas pelos leões.