Rui Patrício, Podence, William de Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes já anunciaram ao Sporting que vão rescindir o contrato com o clube. O valor do mercado destes cinco jogadores é, segundo o site TransferMarkt, de 95,5 milhões de euros.O valor de mercado conjunto dos cinco jogadores que já rescindiram com os leões ronda os 95,5 milhões de euros, sendo Gelson Martins o jogador mais valioso (30 milhões de euros), seguido por William de Carvalho (€25 milhões), Bruno Fernandes (€20 milhões), Rui Patrício (€16 milhões) e Daniel Podence (€4,5 milhões).Pedro Sousa diz ainda que jogadores do Sporting Mathieu e Bas Dost podem enviar cartas de rescisão esta segunda-feira.Estes valores são estimativas do site alemão. Caso os jogadores tivessem sido vendidos, o clube poderia amealhar mais dinheiro com a venda dos mesmos.A decisão dos três jogadores surge um dia depois do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, escrever no Facebook, dirigindo-se aos jogadores, que "se querem chantagear com rescisões, rescindam já, pois nunca vos será dada razão".Numa publicação em nome de Bruno de Carvalho "e de mais ninguém" feita na rede social Facebook, o presidente dos leões diz-se ainda "farto de chantagens de alguns advogados e agentes" e diz ainda que enquanto for líder do clube "não vai negociar nenhuma renovação ou venda - a não ser as já previstas - até 15 de Junho".O presidente lançou ainda um apelo aos jogadores que não quiserem chantangear o clube: "mandem parar os vossos advogados e agentes".O presidente do clube disse ainda que "as rescisões já apresentadas [à altura, a de Patrício e Podence], representam um crime gravíssimo de difamação e calúnia que não vai ser deixada em claro", dizendo ainda que "para além das questões desportivas e de indemnização ao Clube, ainda estarão a braços um processo crime pelas acusações inacreditáveis que fizeram e que terão de provar em sede de processo cível".