Sporting consegue adiar prazo para reestruturação financeira

O BCP e o Novo Banco já tinham adiado a data limite do acordo para março, sendo que o prazo foi agora novamente prolongado.

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informou em comunicado divulgado na CMVM que está a renegociar com o BCP e o Novo Banco o acordo de reestruturação financeira, depois de ter conseguido adiar até ao final da corrente época desportiva o acordo que terminou a 31 de março.



Depois de ter recentemente fechado um empréstimo de 65 milhões de euros, SAD liderada por Francisco Varandas consegue assim mais uns meses para fechar o acordo de reestruturação financeira com a banca, que prevê o pagamento de mais de 40 milhões de euros a dois bancos.



"Está em curso a renegociação, com os Bancos Millenniumbcp e o Novo Banco, do Acordo de Quadro de Reestruturação Financeira de 2014, incluindo a concessão de ‘waiver’ (renuncia temporária), vencido no passado 31 de Março (...) pretendendo-se que a mesma esteja concluída até ao final da corrente época desportiva", salienta o comunicado.



No prospeto emitido em fevereiro pela SAD do Sporting era referido que o BCP e NB tinham então concedido um "waiver" até final de março para regularização das obrigações pendentes, que ascendem a 40,4 milhões de euros. O administrador da SAD com o pelouro das Finanças, Francisco Salgado Zenha, indicou nessa altura que as negociações estavam a decorrer e que estava "convicto" de que o dossiê de renegociação do acordo-quadro com a banca ficasse concluído em março.



No comunicado de hoje, a SAD desportiva refere ainda que, no âmbito da estratégia de planeamento financeiro, "foi crucial a concretização, em 20 de março de 2019, de operação de cessão dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de Dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A", acrescenta o documento.

A SAD do Sporting recorda que a referida operação permitiu o encaixe financeiro de 65 milhões de euros, "destinando-se as receitas líquidas da mesma a substituir passivos, financeiros e não-financeiros".

"Os créditos cedidos nesta operação servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários, que poderão permitir à Sporting SAD recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, simultaneamente com o reembolso das obrigações titularizadas, o que poderá acontecer antecipadamente e a qualquer momento na sequência de solicitação da sociedade (os quais não se encontram na sua exclusiva disponibilidade)", refere ainda o comunicado.

No passado dia 21 de março, Salgado Zenha reconheceu que "não encontrou qualquer 'buraco financeiro' nas contas do clube", como já tinha confirmado a auditoria realizada, mas sim necessidades de tesouraria "muito exigentes", o que obrigou "a efetuar esta operação financeira para cobrir todas as responsabilidades".

O mesmo responsável tinha já afirmado nessa altura que uma fatia deste empréstimo de 65 milhões de euros seria canalizada para reembolsar os bancos com os quais o anterior presidente negociou a reestruturação financeira, reestruturação essa que a atual direção pretende renegociar com a banca.