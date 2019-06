Jesus foi convencido pela "grandeza do Flamengo", indica a mesma fonte. "São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Portanto foi um dos motivos para eu aceitar, além de ganhar títulos. O Flamengo me dará uma possibilidade de ganhar a Libertadores, de ganhar o Mundial. Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objetivo maior que fez com que eu aceitasse o desafio do Flamengo", afirmou Jesus depois de ter formalizado a assinatura.



"Tenho o sonho de treinar no Brasil, e o Flamengo é uma das equipes mais fortes do Brasil. Vou falar com a minha comissão. Ainda não está definido se eles irão comigo. Eu tinha várias propostas em cima da mesa, e vou começar a partir de hoje", frisou o treinador português.

Jorge Jesus será o substituto de Abel Braga no Flamengo , avança a imprensa brasileira. "Na manhã deste sábado, o clube acertou os detalhes finais e fechou a contratação de Jorge Jesus. O português chega ao Brasil em meados de junho e assume o time durante a parada da Copa América. O acordo é de um ano", indica o Globo Esporte.A negociação ocorreu com o presidente Rodolfo Landim, em Madrid.