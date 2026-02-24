Sábado – Pense por si

Bruma de fora e dois regressos: os convocados do Benfica para o jogo com o Real Madrid

Prestianni seguiu na comitiva encarnada, embora não possa ser utilizado

O Benfica partiu esta manhã para Madrid, para realizar a segunda mão do playoff de Liga dos Campeões. Integrado na comitiva encarnada seguiu Gianluca Prestianni, como já se esperava, mas que não poderá ser utilizado.

Nos convocados, destaque para o regresso de Samuel Soares que integra a comitiva, estando afastado da competição desde dezembro por lesão, e de Sudakov, que falhou a partida com o AVS SAD por lesão. De fora fica Bruma, que volta a falhar uma convocatória, depois de também não ter sido opção para o mesmo jogo.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira;

Defesas: Dedic, Bah, Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Lopes Cabral, Dahl e José Neto;

Médios: Barrenechea, Aursnes, Richard Ríos, Manu Silva e Leandro Barreiro;

Avançados: Lukebakio, Sudakov, Schjelderup, Ivanovic, Rafa Silva, Pavlidis e Anísio Cabral.

