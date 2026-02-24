Rui Costa e o caso Prestianni: "Metemos recurso porque entendemos que nada está provado"

Rui Costa falou aos jornalistas esta terça-feira, no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), antes da partida da comitiva do Benfica para Espanha, onde amanhã os encarnados defrontam o Real Madrid, na segunda mão do playoff da Liga dos Campeões.



Rui Costa no aeroporto

"Antes de mais, é escusado falar da dificuldade elevada deste jogo em inverter um resultado negativo no Bernabéu. Mas vamos encarar o encontro com a máxima ambição. Temos este caso do Prestianni, não podemos usar o jogador. Metemos um recurso, porque entendemos que nada está provado", disse.

E continuou: "Não justifica a ausência do jogador neste jogo. Também esperávamos que a UEFA olhasse para o outro caso na Luz, entendemos que há uma agressão clara de Valverde e que deveria ter ficado fora deste jogo."

Questionado sobre se Vinícius Jr mentiu quando acusou o jogador do Benfica de racismo, Rui Costa atirou: "Eu não estava dentro do campo para saber o que foi dito. O que posso dizer é que acredito no meu jogador. Prestianni está a ser crucificado como uma pessoa racista e isso posso garantir que não é. A explicação de o presidente falar ao fim de uma semana tem que ver com um processo que estava em andamento e não fazia sentido falar até haver uma decisão. Esperava que houvesse algo definitivo, acabando por haver apenas esta suspensão provisória."

Recorde-se que Gianluca Prestiani foi acusado por Vinícius Jr de proferir um insulto racista durante o jogo da primeira mão, que o Benfica perdeu na Luz, por 1-0. A UEFA abriu um procedimento de averiguações e suspendeu o jogador argentino dos encarnados; o clube da Luz interpôs recurso, na esperança que poder usar o avançado na partida de amanhã, no Santiago Bernabéu.

O caso correu mundo, com o jogador e o próprio Benfica a serem alvo de críticas ao nível internacional. "As críticas baseiam-se em quê? Numa situação de jogo. O Benfica ao longo da sua história tem sido um exemplo de inclusão e não ao racismo. Tem um jogador africano como a sua maior bandeira. Há um incidente em campo que está para ser resolvido e o Benfica tem colaborado em tudo. Todos viram a quantidade de escaramuças que houve dentro de campo, num jogo de Liga dos Campeões, e o Benfica nunca se sentirá beliscado em relação à questão do racismo porque é um exemplo social."

Aspirações

No aeroporto de Lisboa, Rui Costa abordou, também, as aspirações do Benfica na Champions. "Começámos muito mal nesta prova e quando todos nos colocavam fora, tivemos um final brilhante e como disse anteriormente, lutámos muito para estar aqui. A vitória em casa com o Real Madrid foi brilhante [na fase de Liga], mas agora estamos numa situação difícil, nem podemos esconder isso. Mas as nossas aspirações mantêm-se inabaláveis e tudo faremos para continuar na prova."