Bomba explodiu dentro do autocarro do Bahia e feriu vários jogadores

O autocarro do Bahia foi atacado à bomba esta quinta-feira à noite, quando chegava à Arena Fonte Nova para o jogo com o Sampaio Corrêa, para a Copa do Nordeste. Segundo o clube brasileiro, o engenho explodiu dentro do veículo e vários jogadores ficaram feridos.





"O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital", pode ler-se no comunicado do emblema canarinho, que ainda não sabe se vai a jogo.Segundo o Globoesporte, são suspeitos adeptos do Sampaio Corrêa."O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo."