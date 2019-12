Bola de Ouro: Bernardo Silva em 9º e João Félix em 27º

O avançado português do Manchester City, Bernardo Silva, foi distinguido como o 9º melhor futebolista do mundo pela France Football, referente ao prémio Ballon d'Or.Na primeira vez em que entrou na lista de 30 nomeados, português tornou-se o 11.º a ficar no top 10 da lista, sucedendo a José Águas, Eusébio, José Torres, Chalana, Futre, Figo, Ricardo Carvalho, Deco, Cristiano Ronaldo, que soma a 13.ª presença, e Pepe.Além de Bernardo Silva, também João Félix juntou-se à lista dos 30 nomeados da France Football para a Bola de Ouro, ficando no 28.º lugar.A lista portuguesa de presenças no ‘top 10’ é liderada, de forma destacada, por Cristiano Ronaldo, vencedor do troféu por cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), seguido do ‘rei’ Eusébio, com oito, incluindo o triunfo de 1966.Figo é o outro jogador luso com mais de uma presença, ao somar três, com destaque para o triunfo de 2000, o ano da sua polémica transferência do FC Barcelona para o Real Madrid e da campanha lusa até às meias-finais do Europeu.O jogador formado no Benfica saltou para o quarto lugar do ‘ranking’ português, sendo que, com 25 anos, tem todas as possibilidades de voltar a conseguir um lugar entre os 10 melhores do Mundo.Em 2019, Bernardo Silva ajudou Portugal a conquistar a Liga das Nações e a qualificar-se para o Europeu de 2020 e o Manchester City a ganhar tudo em Inglaterra (Premier League, Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Supertaça).