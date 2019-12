Messi vence a Bola de Ouro pela 6.ª vez e ultrapassa Ronaldo

Lionel Messi conquistou esta segunda-feira a sua sexta Bola de Ouro, referente ao melhor futebolista mundial do ano, e ultrapassou Cristiano Ronaldo como o jogador mais distinções do troféu - ambos tinham cinco. O português foi 3.º na votação, atrás do defesa do Liverpool, o holandês Virgil van Dijk, e à frente do senegalês Sadio Mané.

O avançado argentino do Barcelona, que já tinha recebido este ano o "The Best" - prémio da FIFA para melhor do ano - repetiu as conquistas de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, ultrapassando as cinco da estrela da Juventus - que recebeu o galardão da revista France Football em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.









Em cerimónia realizada em Paris, o destaque vai ainda para Bernardo Silva que, na sua primeira entrada nos 30 nomeados da Bola de Ouro, ficou em 9.º na votação. O restante top 10 é composto por Mohammed Salah, Kyllian Mbappé, Alisson, Robert Lewandoski e Mahrez.









Bernardo é também o 11.º internacional português a figurar nos 10 primeiros desta lista e sucede assim a José Águas, Eusébio, José Torres, Chalana, Futre, Figo, Ricardo Carvalho, Deco, Cristiano Ronaldo, que somou a 13.ª presença, e Pepe. Além de Bernardo Silva, também João Félix juntou-se à lista dos 30 nomeados da France Football para a Bola de Ouro, ficando no 28.º lugar.



Nos outros prémios da gala, o holandês Matthijs de Light, que se transferiu do Ajax para a Juventus, venceu o Troféu Kopa - referente ao Melhor Jogador Jovem do Mundo - e o brasileiro Alisson venceu o Trófeu Yashin - referente ao Melhor Guarda-Redes do Mundo.









No futebol feminino, a norte-americana Megan Rapinoe venceu a Bola de Ouro no feminino, depois de ter vencido o Campeonato do Mundo. As restantes finalistas eram a inglesa Lucy Bronze, que ficou no segundo lugar, e a norte-americana Alex Morgan, que completaram o pódio.