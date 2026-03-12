Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de março de 2026 às 07:58

Fúria dos ultras do Sporting junto ao autocarro da equipa leonina: polícia teve de fazer cordão

A CMTV revelou imagens exclusivas da fúria de cerca de 20 ultras do Sporting após a derrota no terreno do Bodo/Glimt, para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Este grupo chegou a aproximar-se do autocarro da equipa quando esta abandonava o estádio, mas a polícia fez um cordão a separar.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.