Liga dos Campeões: Sporting perde contra o Bodo/Glimt

O clube de Alvalade foi à Noruega e o apuramento para os 'quartos' ficou em risco depois de uma derrota por 3-0.

O Sporting sofreu hoje a derrota mais dilatada da temporada, ao perder por 3-0 na visita aos noruegueses do Bodo/Glimt, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.



Liga dos Campeões: Sporting perde 3-0 contra Bodo/Glimt na Noruega. Rui Silva tenta defender EPA/Fredrik Varfjell NORWAY OUT

Na pequena localidade de Bodo, os 'leões' foram derrotados com golos de Sondre Fet, aos 32 minutos, de grande penalidade, Ole Blomberg, aos 45+1, e Kasper Hogh, aos 71, colocando em risco uma eventual segunda presença nos quartos de final da principal competição europeia de clubes.

O encontro da segunda mão está agendado para terça-feira, dia 17 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 17:45.