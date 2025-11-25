Sábado – Pense por si

Benfica vence Ajax em Amesterdão

Diogo Barreto
19:45
O Benfica venceu o Ajax por 2-0 com golos de Samuel Dahl e Leandro Barreiro, conseguindo assim os primeiros pontos na Liga dos Campeões e reabre discussão pelo playoff da competição.

O Benfica venceu o Ajax por 2-0 com golos de Samuel Dahl e Leandro Barreiro, conseguindo assim os primeiros pontos na Liga dos Campeões e reabre discussão pelo playoff da competição.

Benfica vence Ajax em Amesterdão