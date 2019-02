O jogo entre o Aves, 14.º classificado, com 21 pontos, e o Benfica, segundo da geral, com 50, realiza-se na segunda-feira, às 20h15.

Os bilhetes para o jogo de segunda-feira entre o Desportivo das Aves e o Benfica, da 22.ª jornada da I Liga de futebol, podem ser adquiridos pelo público em geral entre os 25 e os 30 euros.



O Benfica requisitou pouco mais de 1.000 bilhetes disponibilizados para a equipa visitante nas Aves, preenchendo por completo o setor, restando cerca de 2.200 ingressos para adeptos e sócios do Aves e outro tanto para o público em geral.



Para o público estão reservadas as Portas 3 e 4 do estádio e os bilhetes têm um custo de 30 e 25 euros, respetivamente.



O jogo entre o Aves, 14.º classificado, com 21 pontos, e o Benfica, segundo da geral, com 50, realiza-se na segunda-feira, às 20h15, e vai encerrar a 22.ª jornada da I Liga.