Bilhetes esgotados para a final inédita da Taça da Liga

Sp. Braga e V. Guimarães enfrentam-se pela primeira vez para decidir um título nacional.

A Liga Portugal anunciou esta sexta-feira que os bilhetes para a final da Allianz Cup, que será disputada amanhã entre Sp. Braga e V. Guimarães (20h), estão esgotados. 

"O Estádio Municipal de Leiria terá assim casa cheia para uma final inédita entre dois emblemas históricos, que se enfrentam para decidir um título nacional pela primeira vez", pode ler-se no comunicado. 

