V. Guimarães vence Sporting nos 'descontos' e estreia-se na final da Taça da Liga

Lusa 07:51
Alioune Ndoye marcou os dois golos dos minhotos e foi o herói da partida.

O V. Guimarães apurou-se terça-feira pela primeira vez para a final da Taça da Liga de futebol, ao dar a volta ao Sporting em tempo de compensação e vencer por 2-1, com dois golos de Alioune Ndoye.

No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o colombiano Luis Suárez adiantou os leões, aos 13 minutos, mas o senegalês, que foi lançado em campo aos 78, empatou o encontro aos 90+2 e consumou a reviravolta aos 90+11, garantindo a primeira presença dos minhotos na decisão da competição.

O V. Guimarães vai defrontar na final o Benfica, vencedor da última edição e recordista de troféus (oito), ou o rival Sporting de Braga, que na quarta-feira jogam a outra meia-final, no mesmo estádio, a partir das 20:00.

A final da Taça da Liga 2025/26 está agendada para sábado, igualmente no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, que recebe a 'final four' pelo sexto ano consecutivo.

