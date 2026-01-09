Sábado – Pense por si

Carro de guarda-redes do Paços de Ferreira completamente destruído por incêndio em Sistelo

Viatura de Jeimes Menezes foi uma das 15 destruídas numa garagem de urbanização.

O carro de Jeimes Menezes, guarda-redes do Paços de Ferreira, foi uma das 15 viaturas totalmente destruídas no decorrer de um incêndio numa garagem de urbanização em Sistelo, no concelho de Paços de Ferreira. Note-se ainda que, , ficaram também parcialmente inoperacionais 17 carros e ainda quatro motas. 

Em Portugal há pouco mais de seis anos, o guardião, de 24 anos, chegou para reforçar a equipa sub-19 dos castores, tendo ainda figurado pelo Montalegre em duas cedências distintas.

Depois de regressar aos pacenses, em 2023/24, tem sido utilizado como guarda-redes suplente em várias ocasiões. Esta temporada leva cinco jogos pela equipa agora orientada por Nuno Braga.

Tópicos Incêndios Futebol Clube Paços de Ferreira Sistelo
