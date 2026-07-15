Bernardo Silva refugia-se no Havai com a família antes de iniciar nova vida no Real Madrid

Internacional português está a desfrutar de uns dias de descanso em Honolulu, ao lado de Inês Degener Tomaz e da filha Carlota.

Depois da desilusão vivida no Mundial 2026, Bernardo Silva trocou os relvados pelas paisagens paradisíacas do Havai. O internacional português encontra-se em Honolulu, onde está a aproveitar uns dias de descanso ao lado da mulher, Inês Degener Tomaz, e da filha, Carlota, de dois anos.

Foi a influenciadora digital quem deu a conhecer alguns dos momentos da viagem através das redes sociais. Entre passeios de barco e mergulhos em águas cristalinas, houve um detalhe que não passou despercebido: a cumplicidade entre o futebolista e a filha. Nas imagens partilhadas, a pequena Carlota surge ao colo do pai durante um passeio em alto mar, numa embarcação de luxo, enquanto a família observa golfinhos.

Se o Campeonato do Mundo terminou aquém das expectativas, os próximos meses prometem trazer muitas novidades na vida do jogador. Depois de nove anos ao serviço do Manchester City, Bernardo Silva prepara-se para uma mudança significativa: irá representar o Real Madrid, equipa agora orientada por José Mourinho.

Mas as mudanças não ficam por aqui. Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz estão também à espera do segundo filho, que deverá nascer em outubro, tornando este verão ainda mais especial para a família.

Siga aqui o Vidas no WhatsApp para ficar a par das notícias dos famosos