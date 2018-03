Conta do departamento de comunicação "encarnada" no Twitter referiu incidentes na partida frente ao P. Ferreira.

O Benfica voltou a criticar os incidentes no final da partida do FC Porto em P. Ferreira. E novamente através da conta do departamento de comunicação "encarnada" no Twitter.



"As imagens de ameaças em Paços de Ferreira a árbitros, jogadores e equipa técnica demonstram a escola do crime no seu esplendor. Francisco sem coluna enxovalhado por Sérgio Conceição, proibido de falar de futebol e de e-mails fala do quê?", lê-se na publicação citada pelo Record.