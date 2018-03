Treinador do Sporting fez esta quarta-feira a ante-visão do jogo frente ao Viktoria Plzen, para a Liga Europa, afirmando que não vai defender o resultado conquistado na primeira mão, em Alvalade (2-0).

Jorge Jesus fez a ante-visão do jogo desta quinta-feira frente ao Viktoria Plzen que poderá colocar o Sporting nos quartos-de-final da Liga Europa. O técnico português desvalorizou a vantagem conquistada em Alvalade (2-0), na primeira mão, e lembrou da importância de estar na competição.



"Se o Sporting passar a eliminatória, é importante porque precisamos também de pontos para o ranking. É tão importante para os jogadores como para o clube. O Sporting tem de ser conhecido na Europa e nos últimos anos tem passado ao lado. Só se consegue na Liga Europa ou na Liga dos Campeões. Espero que o Sporting possa ter mais uma jornada europeia de exaltação", afirmou o técnico leonino.