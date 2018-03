O passe do basquetebolista dos Cavaliers frente aos Los Angeles Lakers deu que falar durante toda a semana. No entanto, esta não é a primeira vez que LeBron James utiliza esta técnica.

A olhar para o lado e a fazer um passe mágico. Esta é a técnica utilizada por LeBron James para fazer algumas das melhores assistências da NBA. Uma delas (ver em baixo) aconteceu esta semana, no encontro frente aos Los Angeles Lakers, que os Cavaliers acabaram por perder (113-127).



O passe "no-look" não é o primeiro do norte-americano. A ESPN fez uma compilação com os melhores de LeBron James ao longo da sua carreira. O vídeo partilhado no Youtube esta segunda-feira contabiliza já mais de 16 mil visualizações. Veja-o aqui: