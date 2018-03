Paulo Futre foi chamado pela Polícia Judiciária para se explicar sobre o chamado "jogo da mala", que consiste em dar um incentivo económico a jogadores de uma equipa de futebol para ganharem – algo que é lícito em Espanha mas ilegal em Portugal. O antigo jogador de Sporting, FC Porto e Benfica falou desses incentivos num programa da CMTV, e revelou mesmo que isso aconteceu em 2016/17 com o Vitória de Setúbal, que nessa época venceu o Benfica e o Sporting e empatou com o FC Porto. A propósito dessa polémica, a SÁBADO recupera um artigo publicado na edição 468, a 18 de Abril de 2013.

Em 1966, o Benfica tinha uma super-equipa, com Coluna, Eusébio, Torres, José Augusto e Simões - jogadores que no Verão iriam levar a selecção portuguesa ao terceiro lugar no Mundial de Inglaterra. Mas em Março o clube teve um mês para esquecer: foi eliminado pelo Manchester United na Taça dos Campeões Europeus, perdendo 5-1 em casa, e no campeonato foi derrotado pelo Guimarães e empatou com o Sp. Braga. Resultado: a duas jornadas do fim estava em 2º. lugar, a um ponto do Sporting.



Na penúltima jornada, o Sporting jogava em casa com o FC Porto e a direcção do Benfica pediu ajuda aos rivais do Norte, que se vencessem em Alvalade davam o título aos benfiquistas. Segundo os jornais da época, o Benfica ofereceu um prémio de 20 contos a cada jogador do FC Porto em caso de vitória. Mas o Sporting ganhou 4-0 e foi mesmo campeão.

Manuel António, o principal goleador do FC Porto em 1966, diz à SÁBADO que não se lembra do dinheiro extra. "Só se houve conversas entre as direcções ou ofertas a alguns jogadores. Eu não tive conhecimento disso."



Em 1980, o FC Porto terá recorrido aos incentivos extras quando estava em risco de perder o tricampeonato para o Sporting. Na penúltima jornada, o clube de Lisboa foi a Guimarães com dois pontos de avanço e o treinador do FC Porto, José Maria Pedroto, comentava: "Talvez tenhamos uma ajuda do Guimarães." Só que o Sporting ganhou 1-0, com um autogolo de Manaca, ex-leão, e Pinto da Costa lançou suspeitas sobre ele. Manaca reagiu assim no jornal A Bola: "Não fui subornado pelo Sporting, mas estava aliciado pelo FC Porto. Com a derrota também eu fiquei a perder 100 contos."





Ainda hoje, dar um prémio de jogo a uma equipa para vencer não é considerado crime, explica ào especialista em Direito Desportivo José Manuel Meirim. "É a denominada corrupção para acto lícito. Isto é, não se pretende alterar ou falsear o resultado, procura-se antes, através de estímulos exteriores, que o resultado normal seja alcançado por parte de um clube." Ainda assim, no Regulamento Disciplinar da Liga estes incentivos são punidos com multas, que variam entre 12.750 e 25.500 euros.No Brasil é comum no fim da época haver estes incentivos, conhecidos como "mala branca". Em 2010, na última jornada o Goiás recebeu 1 milhão de reais (387 mil euros) ao empatar com o Corinthians, ajudando o Cruzeiro a classificar-se para a Taça Libertadores.Em Portugal, no início de 2010 surgiram notícias de que um empresário ligado ao Sporting de Braga teria prometido um prémio de 50 mil euros aos jogadores do Leixões em caso de vitória sobre o Benfica - o Braga estava a lutar pelo título com o Benfica, que acabou por golear o Leixões por 5-0.Carlos Oliveira, que na altura era o presidente do Leixões, confirma. "No dia do jogo, ele contactou os capitães da equipa, que me informaram do caso. Eu alertei a Liga e mais tarde foi feita uma participação e inquéritos, num processo que envolveu a PJ. Mas o empresário negou tudo e o caso foi arquivado", conta. Na sua opinião, estes casos são difíceis de provar. "Ainda no ano passado se falou num aliciamento do Moreirense à Naval 1.º de Maio [clubes que lutavam pela subida à I Liga], que foi agora arquivado", diz.O antigo guarda-redes Neno admite que recebeu dinheiro quando estava no Barreirense, em 1982. "Quando comecei a jogar na primeira equipa do Barreirense, na II Divisão, havia clubes que estavam a lutar pela subida que ofereceram dinheiro para que ganhássemos aos seus adversários directos. Uma vez, como não sofri golos recebi 250 contos, que dividi com a equipa. Deu 10 contos a cada um. Foi muito bom, porque eu só ganhava 50 contos por mês".Esta época [2012-13], o FC Porto está a quatro pontos do Benfica e já não depende só de si para conquistar o título. Por isso, Octávio Machado, jogador do FC Porto e do Vitória de Setúbal nos anos 70 e 80, diz que não ficaria escandalizado se o clube oferecesse um prémio a algumas equipas para ganharem ao Benfica, como acontece já este fim-de-semana com o Sporting. "Sou contra esse tipo de aliciamentos, embora não me choque, como é um incentivo para ganhar. Mas acredito que o FC Porto não fará isso, porque sabe que não resulta."Na sua opinião, essa situação caiu em desuso porque os clubes perceberam que "o dinheiro não faz milagres". "Nos anos 60 e 70 os prémios de jogo eram muito importantes, às vezes ganhava-se mais em prémios de jogo do que em salários, mas hoje isso não é assim. E os prémios às vezes até atrofiam. Lembro- -me que quando jogava no Vitória de Setúbal, em 1973 defrontamos o Inter de Milão para a Taça UEFA. Os meus colegas queriam saber se íamos ter um bom prémio de jogo e eu fui perguntar ao mister Pedroto. Sabe o que é que ele me disse? Se voltas a fazer uma pergunta dessas, podes ir já desequipar-te."Octávio conta ainda um episódio que aconteceu quando era treinador adjunto de Carlos Alberto Silva no FC Porto, na época 1991/92: "A duas jornadas do fim o FC Porto já era campeão e antes de irmos jogar a Barcelos o Salgueiros, que estava a lutar para não descer de divisão com o Gil Vicente, fez-nos chegar uma proposta de prémio em caso de vitória. Falei com os dois capitães, João Pinto e André, eles consultaram a equipa e passado um minuto vieram ter comigo a dizer que recusavam qualquer dinheiro."O FC Porto perdeu 1-0 em Barcelos, mas o Salgueiros empatou com o Benfica e quem desceu foi o Torreense. Octávio conclui: "Sabe qual foi o título do jornal A Bola no dia seguinte? 'FC Porto, campeão da dignidade.'"