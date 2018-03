O Roma venceu esta terça-feira o Shakhtar, de Paulo Fonseca, por 1-0 e segue na Liga dos Campeões. A equipa de Paulo Fonseca entrou em vantagem nesta segunda mão, ao ter vencido na Ucrânia por 2-1, mas não conseguiu segurar a eliminatória.



Os italianos venceram no Olímpico de Roma com um golo do bósnio Edin Dzeko, aos 52 minutos. A situação piorou para a equipa de Paulo Fonseca quando aos 79 minutos viu Oderts ser expulso da partida.











O Manchester United foi eliminado esta terça-feira da Liga dos Campeões, ao perder por 1-2 em Old Trafford, contra o Sevilha, depois de um empate nulo em Espanha. José Mourinho viu Ben Yedder saltar do banco aos 72 minutos e revolucionar a eliminatória com dois golos.O avançado dos red devils, Lukaku, ainda reduziu a desvantagem mas já não foi suficiente para seguir na competição.José Mourinho não foi o único português eliminado da prova milionária.