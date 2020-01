Benfica vira resultado e está nas meias-finais da Taça de Portugal

O Benfica venceu esta terça-feira o Rio Ave por 3-2 em jogo das meias-finais da Taça de Portugal, realizado no Estádio da Luz.Mas as coisas não começaram da melhora maneira para as "águias", que viram Lucas Piazon marcar logo aos 4 minutos de jogo, colocando os vila-condenses na dianteira do marcador.A resposta chegaria através de Cervi, após assistência de Vinícius, aos 13 minutos mas, à meia hora de jogo, Taremi voltou a adiantar o Rio Ave no marcador.A chave do jogo chegou aos 61 minutos, quando Bruno Lage colocou Haris Seferovic em campo e retirou Ferro, colocando o reforço Weigl a defesa-central. Três minutos depois e em mais uma assistência de Carlos Vinícius, Seferovic empatou a partida.O golo da vitória chegou aos 72 minutos também por Seferovic, após passe de Pizzi.