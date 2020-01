Portugal perde com Noruega no Europeu de andebol

A seleção portuguesa de andebol sofreu hoje o primeiro desaire no Europeu, ao perder por 34-28 face à anfitriã Noruega, em Trondheim, partindo para a segunda fase com zero pontos.

Depois dos triunfos frente a França (28-25) e Bósnia-Herzegovina (27-24), a formação das ‘quinas’, que ao intervalo perdia por 16-14, terminou o Grupo D no segundo lugar, atrás dos noruegueses, vencedores dos três jogos.

Na segunda fase, Portugal vai disputar o Grupo II, partindo com zero pontos, contra dois da Noruega, já que o jogo entre ambos conta, e disputará quatro encontros, em Malmö, frente a Islândia, Hungria ou Dinamarca, Eslovénia e à anfitriã Suécia.

A formação comandada por Paulo Pereira precisa de terminar o agrupamento nos dois primeiros lugares para seguir para as meias-finais. Se for terceira, jogará para o quinto lugar, e se ficar nos três últimos, será eliminada.

Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Campeonato da Europa, no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia.