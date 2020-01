FC Porto vence Varzim por 2-1 e está nas meias-finais da Taça de Portugal

depois de um livre marcada à maneira curta por Frederic e restabeleceu a igualdade no marcador. O golo da vitória do FC Porto chegaria, no entanto, ainda antes do intervalo com Marcano a marcar de cabeça no coração da área depois de um livre lateral cobrado por Sérgio Oliveira.



Com a vitória, os "dragões" carimbaram lugar nas meias-finais da prova, realizadas a duas mãos, e ficam à espera de Académico de Viseu e Canelas 2010, que jogam apenas esta quinta-feira, para conhecer o seu adversário. Os restantes jogos da eliminatória, entre Benfica e Rio Ave e Famalicão, jogam-se esta terça e quarta-feira.

O FC Porto venceu esta terça-feira o Varzim por 2-1, em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal.Sérgio Conceição apresentou, no Estádio do Dragão, um onze com várias mexidas em relação ao que venceu o Moreirense na passada sexta-feira, em jogo do campeonato. Marega, Nakajima, Danilo Pereira, Corona, Diogo Leite, Alex Telles e Marchesín saíram, para as entradas de Fábio Silva, Luis Diaz, Sérgio Oliveira, Marcano, Manafá, Saravia e Diogo Costa.O primeiro golo chegou ainda antes da meia-hora de jogo através de Soares, aos 28, que continua de pé quente. O avançado brasileiro marcou cinco golos nos últimos quatro encontros dos "dragões" e em sete dos últimos nove jogos desde dezembro do ano passado.A resposta chegou oito minutos depois: Hugo Gomes rematou