Benfica vence Santa Clara e pressiona FC Porto pelo segundo lugar

O Benfica venceu esta segunda-feira o Santa Clara no Estádio da Luz por 2-1, em jogo da 29.ª jornada da Liga NOS, aumentando a vantagem para o Sporting de Braga no terceiro lugar do campeonato e aproximando-se do FC Porto, em segundo.







Benfica - Santa Clara Lusa

Depois de uma derrota contra o Gil Vicente na passada semana, as "águias" voltaram à Luz para regressar às vitórias, mas o jogo não foi fácil. O primeiro golo do Benfica chegou graças ao autogolo de Carlos Júnior, aos 26 minutos, com o Santa Clara a empatar o jogo com um golo de Anderson Carvalho aos 62.O golo da vitória chegou do banco por intermédio de Chiquinho, aos 73 minutos.

O Benfica tem agora 63 pontos, aumentando para cinco a vantagem sobre o Sporting de Braga, quarto colocado, na luta pelo último lugar de acesso à Liga dos Campeões, e reduzindo para três o atraso para o FC Porto, que tem menos um jogo realizado. O Santa Clara soma 36 pontos.