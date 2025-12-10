Benfica vence Nápoles e continua na corrida ao apuramento na Liga dos Campeões

O Benfica conseguiu esta quarta-feira o segundo triunfo consecutivo na fase de liga da Liga dos Campeões em futebol, mantendo-se na corrida ao apuramento, ao vencer em casa o campeão italiano Nápoles por 2-0, em encontro da sexta jornada.



Jogadores do Benfica celebram vitória contra o Nápoles na Liga dos Campeões AP Photo/Armando Franca

Depois do triunfo por 2-0 no reduto do Ajax, os comandados de José Mourinho, pelos quais se estrearam Tiago Freitas e José Neto, venceram com tentos do colombiano Richard Rios, aos 20 minutos, e do luxemburguês Leandro Barreiro, aos 49.

Na classificação, o Benfica, que ainda joga fora com a Juventus e recebe o Real Madrid, passou a contar seis pontos, a um do 24.º posto, o último que vale um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto o Nápoles manteve-se com sete.