O Benfica somou hoje a 11.ª vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao golear por 4-0 na receção ao Famalicão, em jogo da 14.ª jornada.

O brasileiro Carlos Vinícius, aos 39 minutos, assinou o seu 11.º remate certeiro na competição, antes de Pizzi o igualar na lista de melhores marcadores, com golos aos 48 e 63, e de o também brasileiro Caio Lucas fixar o resultado final, aos 89.

Com este triunfo, o líder e campeão Benfica aumentou provisoriamente a vantagem para sete pontos sobre o FC Porto, que recebe o Tondela, na segunda-feira, enquanto o Famalicão permanece no terceiro lugar, com 24, mas ao alcance do Sporting, que, também na segunda-feira, visita o Santa Clara.