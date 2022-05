Benfica desmente Jorge Jesus e diz que "em nenhum momento" o treinador pediu para sair

O Benfica garantiu esta sexta-feira que "em nenhum momento" Jorge Jesus pediu para sair do Benfica "ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada".





Através de um comunicado publicado hoje no site oficial, as águias sublinham que "as duas partes entenderam que a rescisão por mútuo acordo era a melhor solução na defesa dos interesses do Sport Lisboa e Benfica", desmentindo assim o técnico amadorense, que em declarações à SporTV brasileira afirmou que tinha sido o próprio a avançar com a rescisão de contrato.

"Sou eu que peço para sair, não sei se isso é público. Tive um problema com um jogador, em nem estava no jogo que eu estava castigado contra o FC Porto. No final do jogo, houve um jogador que fez alguns comentários no balneário a um dos meus adjuntos e eu juntei tudo o que se estava a passar porque os jogadores, para mim, eu tinha uma boa relação e um bom ambiente com a equipa do Benfica. E, para mim, todas estas questões com o presidente, a assobiarem quando ganhávamos, o Flamengo, aquele momento ali... eu disse: 'Não, chegou'. Treinei um dia, vim-me embora. A gente joga no dia 23, no 24 eu dou folga que é véspera de Natal, 25 é Natal, 26 eu estou de folga e treino no 27. E isto foi antes do jogo com o FC Porto. Eram 23:30 e liguei para o presidente e disse: 'Presidente, quero falar consigo'. E ele disse-me: 'Diz lá, Jorge. Há algum problema?'. Eu falava muito com ele. 'Não quero ser mais treinador do Benfica.' E ele disse: 'O quê?'. 'Juro-te, não quero ser mais treinador do Benfica'", disse Jorge Jesus, em declarações à SporTV.



Comunicado oficial do Benfica



"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do Clube ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada.

"Mais se enfatiza, de novo, que as duas partes entenderam que a rescisão por mútuo acordo era a melhor solução na defesa dos interesses do Sport Lisboa e Benfica, ficando igualmente acordado que a contratação de Jorge Jesus por parte de um novo clube implicaria a cessação de todas as obrigações contratuais que ligam as partes até ao final da atual época desportiva", pode ler-se.