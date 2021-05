A lista de convocados de Portugal para a fase a eliminar do Europeu de sub-21

Os futebolistas Romário Baró, Jota e Rafael Leão regressaram aos convocados da seleção portuguesa de sub-21 para a fase decisiva do Euro2021, numa lista quase intacta face à fase de grupos realizada no final de março.





O médio do FC Porto Romário Baró tinha sido chamado uma vez durante a qualificação e substitui Filipe Soares, do Moreirense, numa das três novidades confirmadas esta tarde por Rui Jorge em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.Já os avançados Jota, dos espanhóis do Valladolid, e Rafael Leão, dos italianos do AC Milan, surgiram na convocatória de março, mas acabaram rendidos no início do estágio por João Mário (FC Porto) e Gonçalo Ramos (Benfica), respetivamente, devido a lesão.- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan, Ita), Pedro Pereira (Crotone, Ita), Thierry Correia (Valência, Esp), Tiago Djaló (Lille, Fra) e Tomás Tavares (Farense).- Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino Luís (Mónaco, Fra), Gedson Fernandes (Galatasaray, Tur), Romário Baró (FC Porto) e Vítor Ferreira (Wolverhampton, Ing).- Avançados: Dany Mota (Monza, Ita), Francisco Trincão (FC Barcelona, Esp), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), João Filipe 'Jota' (Valladolid, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Tiago Tomás (Sporting).