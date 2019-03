Seleção de Fernando Santos volta a tropeçar, três dias depois do nulo frente à Ucrânia.

Portugal empatou, esta segunda-feira, o jogo frente à Sérvia, a contar para o grupo B de qualificação para o Euro2020. Este foi o segundo empate consecutivo, após o nulo caseiro com a Ucrânia, também disputado no Estádio da Luz.



A seleção de Fernando Santos entrou praticamente a perder, ao sofrer um golo de Tadic, aos 7 minutos, na marcação de uma grande penalidade. O empate chegou aos 42 minutos através de um grande golo de Danilo.



Portugal nunca perdeu qualquer duelo com a Sérvia, somando agora duas vitórias e três empates.



Os dois primeiros classificados de cada grupo têm acesso direto à fase final do Euro2020, que pela primeira vez vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.