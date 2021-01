Benfica com mais dois casos de Covid-19

Em comunicado às redações esta terça-feira, a DGS apontou que cabe à autoridade de saúde "territorialmente competente" - neste caso, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo - decidir "sobre os jogadores que ficam em isolamento, por motivo de doença, e sobre os jogadores que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco".

Quanto ao restante plantel que não está em isolamento ou infetado, a reponsabilidade é "dos clubes desportivos", aponta a DGS. A decisão sobre a realização dos jogos ficou assim do lado do clube e da Liga de Clubes, com o Benfica a anunciar a intenção de ir a jogo esta quarta-feira.

O Benfica tem mais dois casos de Covid-19 no plantel. Em comunicado, o clube anunciou que Otamendi e Nuno Tavares testaram positivo para o novo coronavírus e estão, por isso, de fora do jogo desta quarta-feira frente ao Sporting de Braga a contar para as meias finais da Taça da Liga.Além destes, as "águias" também não poderão contar com Diogo Gonçalves, Waldschmidt, Grimaldo, Gilberto e Vertonghen, que foram cinco dos 17 casos de covid-19 registados no clube desde sábado.Ao todo, o Benfica já confirmou quase duas dezenas de infetados nos últimos dias entre jogadores, equipa técnica e staff. Entre os infetados está o presidente do clube, Luís Filipe Vieira.Mesmo desfalcado, o Benfica irá a jogo esta quarta-feira frente ao Sporting de Braga nas meias finais da Taça da Liga, atuando sem os quatro jogadores que preencheram a defesa no último jogo frente ao FC Porto - Grimaldo, Vertonghen, Otamendi e Gilberto.