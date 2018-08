Valeu aos encarnados um hat-trick de Pizzi em casa. Vimaranenses ainda assustaram com golos de André André e Celis.

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o Vitória de Guimarães por 3-2 em partida que marcou a abertura da época 2017/2018 da Liga NOS. Valeu aos encarnados um hat-trick do centro-campista Pizzi, marcados aos 10, 30 e 38 minutos.



A jogar em casa, no Estádio da Luz, as "águias" chegaram ao intervalo com uma vantagem confortável de três golos, marcados pelo transmontano Pizzi. Mas, no decorrer da segunda parte, golos dos vimaranenses André André e Guillermo Celis ainda assustaram o clube treinado por Rui Vitória.



Com esta vitória, o Benfica instala-se momentaneamente no cimo da tabela da Primeira Liga, com três pontos.