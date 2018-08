A I Liga arranca, esta sexta-feira, com os três grandes na linha de partida, mas com panoramas diferentes: o FC Porto procura manter o título de campeão nacional, o Benfica reforçou-se rumo à "reconquista" do campeonato e o Sporting está ainda envolto em vários problemas directivos que interferiram no planeamento da nova temporada. Já o Sporting de Braga parece querer chegar ainda mais à frente, depois da excelente imagem que deixou durante a pré-temporada.

Nacional e Santa Clara, que garantiram a subida de divisão na última temporada, são as "caras novas" desta edição, que terá ainda um Belenenses diferente do habitual, a actuar no Estádio Nacional, em Oeiras, e não no tradicional Restelo, devido à ruptura que aconteceu entre a SAD e o próprio clube.

Com os regressos das insígnias de campeão às camisolas, depois de quatro anos de ausência, o FC Porto vai tentar repetir o sucesso da última época, embora tenha vivido uma pré-temporada bem mais conturbada do que desejaria.

Com surpresa, em poucos dias, nomes como Saidy Janko e Ewerton passaram de reforços a jogadores dispensados e o maliano Moussa Marega, uma das figuras do título, não jogou a Supertaça devido a uma tentativa de saída para o campeonato inglês.

Mesmo assim, os "dragões" saíram vitoriosos da Supertaça Cândido Oliveira, com um triunfo por 3-1 sobre o Desportivo das Aves, mas poderão ter perdido o avançado Tiquinho Soares por um longo período, devido a lesão.

A equipa de Sérgio Conceição estreia-se no sábado perante o Desportivo de Chaves, no Estádio do Dragão, um dia depois de o Benfica, que dá o arranque oficial da prova com o Vitória de Guimarães, na Luz.



Em busca da "reconquista"

Após um ano sem qualquer título, os "encarnados" reforçaram-se em força e foram ao mercado contratar jogadores para todos os sectores do terreno, embora a situação de Jonas esteja a "ensombrar" o início da temporada. O avançado de 34 anos foi determinante nas últimas quatro temporadas, tendo-se tornado no segundo melhor marcador estrangeiro do clube e vencido por duas vezes o prémio de melhor marcador da I Liga (2015/16 e 2017/18) – mas tanto pode estar de partida para a Arábia Saudita, como pode renovar pelas "águias". A decisão deve surgir nos próximos dias.

Entre os reforços "encarnados", destacam-se os avançados Facundo Ferreyra (ex-Shakhtar Donetsk) e Nicolás Castillo (ex-Pumas), o defesa Germán Conti (ex-Colón) e o guarda-redes alemão Odisseas Vlachodimos, que parece ser o novo "dono" da baliza. Vindo da formação, o médio Gedson Fernandes deu nas vistas durante a pré-temporada e poderá ser uma das revelações da prova.

Na conferência de imprensa de antevisão, Rui Vitória manteve o tabu Jonas e colocou o foco dos "encarnados" na partida desta sexta-feira, às 20h30. "Jogar contra o Vitória é sempre de um nível de exigência elevado. É uma equipa de qualidade, com um treinador de qualidade e que teve rendimento na pré-temporada. Estamos muito identificados com os conceitos de jogo da equipa do Vitória. É um clube que quer ser grande e intrometer-se na luta no topo da classificação", disse.

"Leão" procura equilíbrio

Do outro lado da segunda circular, o Sporting parte para o campeonato ainda a sarar as "feridas" dos acontecimentos da Academia do clube, em Alcochete, em Maio, que desencadearam uma crise desportiva e também institucional sem precedentes.

José Peseiro foi o nome escolhido para suceder a Jorge Jesus, que rumou ao futebol saudita e interrompeu uma série de 15 épocas seguidas em equipas da I Liga.

A tarefa do novo técnico "leonino" não promete ser fácil, embora jogadores como Bruno Fernandes, Battaglia e Bas Dost tenham recuado nas rescisões, numa equipa que terá Nani de regresso, na visita de domingo ao Moreirense.

Por seu turno, William Carvalho assinou pelo Bétis, Gelson Martins saiu para o Atlético de Madrid e Rui Patrício rumou ao Wolverhampton, depois de 11 anos como o dono das redes 'leoninas'.

Os "leões" vão a votos no dia 8 de Setembro, ainda não se sabendo se o antigo presidente, Bruno de Carvalho, pode concorrer. Todos os candidatos prometem manter Peseiro no comando técnico, com excepção de Madeira Rodrigues, que anunciou que Ranieri será o seu treinador caso vença as presidenciais, que se realizam já depois do mercado de transferências fechar.

Como tem sido regra, o Sporting de Braga aparece como 'outsider', tendo mantido Abel Pereira no comando e grande parte dos jogadores da última temporada. Os minhotos deram nas vistas durante a pré-época, tendo somado sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos 10 jogos disputados.

O primeiro clássico do campeonato será logo na terceira jornada, no dia 25 de Agosto, quando o Benfica vai receber o Sporting.

Com Lusa