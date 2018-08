As "águias" empataram na Turquia frente ao Fenerbahçe por 1-1 e têm encontro marcado com os gregos do PAOK no playoff de acesso à prova milionária.

O Benfica eliminou os turcos do Fenerbahçe com um empate na segunda mão da 3ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.



No estádio Sükrü Saracoglu, em Istambul, foi o mais jovem da equipa encarnada, Gedson Fernandes, com apenas 19 anos, a abrir o marcador com um golo aos 26 minutos.



O Fenerbahçe ainda empatou o jogo com um golo ao final da 1ª parte por Potuk.



O marcador não mais se alterou até ao final e, graças ao resultado da 1ª mão - que terminou com uma vitória do Benfica por 1-0 -, o emblema da Luz marca presença na fase seguinte. Aí encontrará os gregos do PAOK, que eliminaram o Spartak de Moscovo nesta fase.