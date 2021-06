Carlos Vinícius passou férias no Brasil e estava obrigado a cumprir quarentena.

Avançado do Benfica a cumprir quarentena obrigatória apanhado em restaurante na Margem Sul

O avançado do Benfica Carlos Vinícius foi fotografado num restaurante na zona da Aroeira, na Margem Sul, apesar de estar obrigado a cumprir quarentena por ter passado férias no Brasil.





O jogador, que deverá ser aposta de Jorge Jesus na próxima época, não está ainda a treinar com os restantes colegas devido à quarentena obrigatória de 14 dias, visto que o Brasil apresenta uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.Carlos Vinícius deveria cumprir o isolamento profilático no domicílio ou num local indicado pelas autoridades de saúde, como refere o SNS no seu site oficial.Em mensagem nas redes sociais, o restaurante refere: "E hoje o nosso grande amigo Vinicius veio fazer uma visita ao sr.patolas".