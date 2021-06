Roy Keane: "João Félix é um impostor"

O antigo internacional irlandês não poupa críticas ao jovem avançado português e atira também a Bruno Fernandes. "Se eu fosse o Ronaldo ia atrás dele no balneário", disse Keane.

Roy Keane não poupou críticas a João Félix, lançado por Fernando Santos na segunda parte do Bélgica-Portugal. O antigo internacional irlandês apontou o dedo à exibição e às tomadas de decisão do jovem avançado português, apelidando-o de "impostor".





"Este rapaz é um impostor. É um impostor. Entra em campo e faz estas coisas quando o país precisa dele. Acerta na baliza! Ele é quem? 100 milhões? Se eu fosse o Ronaldo ia atrás dele no balneário", atirou Roy Keane, em declarações à 'ITV Sports'.Roy Keane estendeu as críticas a Bruno Fernandes. "João Félix e Bruno Fernandes estavam a deixar-me doido. Fico muito irritado com isto, sobretudo porque são jogadores de qualidade. Ver jogadores destes a recuar e a falhar o alvo... ao menos acertem na baliza e testem o guarda-redes", analisou o antigo médio.