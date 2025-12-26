Sábado – Pense por si

Desporto

Autoridades turcas detêm 26 suspeitos de manipulação de resultados para apostas

Lusa 11:42
A lista de suspeitos incluía jogadores, dirigentes de clubes de futebol e da Federação Turca de Futebol (TFF), empresários e um ex-polícia.

O Ministério Público turco anunciou esta sexta-feira a detenção de 26 suspeitos de manipulação de resultados através de apostas, numa investigação que envolve 14 futebolistas e ainda o antigo vice-presidente do Galatasaray, Erden Timur.

Mert Hakan Yandas, Fenerbahçe, e Berkan Kutlu, do Galatasaray
Mert Hakan Yandas, Fenerbahçe, e Berkan Kutlu, do Galatasaray Foto AP/Francisco Seco

Seis dos suspeitos são acusados de "influenciar o resultado do jogo entre o Kasimpasa e o Samsunspor", realizado em 26 de outubro de 2024, e 14 são jogadores implicados em "apostas de forma a afetar o resultado do jogo".

Em comunicado, o Ministério Público indicou que a análise de documentos apreendidos e de material digital obtido nas duas operações anteriores permitiu identificar sete suspeitos que alegadamente faziam apostas para "influenciar o resultado" das partidas.

Foram identificadas transações suspeitas nas contas bancárias examinadas, incluindo "fluxos de caixa de entrada e saída considerados ligados a apostas, suspeitas de ocultação da origem dos fundos e transações financeiras incomuns".

Segundo o Ministério Público, entre as contas bancárias examinadas estão as de alguns jogadores de futebol, que terão feito apostas em jogos das suas próprias equipas, incluindo na vitória do clube adversário.

A lista de suspeitos incluída no comunicado de imprensa apresenta jogadores, dirigentes de clubes de futebol e da Federação Turca de Futebol (TFF), empresários e um ex-polícia.

Esta é a terceira fase da operação relacionada com a investigação de apostas desportivas.

A TFF, que afirma querer "limpar o futebol turco", suspendeu 149 árbitros no mês passado, depois de terem sido considerados culpados de apostar em jogos, e indicou 1.024 jogadores para a comissão disciplinar.

Na denominada segunda fase da operação, em 09 de dezembro, outras 20 pessoas foram detidas, incluindo os jogadores Mert Hakan Yandas, do Fenerbahçe, e Metehan Baltaci, do Galatasaray, bem como o ex-presidente do Adanaspor, Murat Sancak, segundo a imprensa local.

Na primeira vaga, foram ordenadas buscas, foram apreendidos bens e detidas 21 pessoas, a maioria árbitros, e oito estão em prisão preventiva, incluindo o presidente do clube Eyüpspor, da Superliga, segundo fontes próximas da investigação.

Tópicos Detenção Acusação Futebol Prisão Fenerbahçe Erden Timur Murat Sancak Mert Hakan Yandaş Eyüpspor Superliga Adanaspor Kasımpaşa Spor Kulübü Samsunspor Federação Turca de Futebol
