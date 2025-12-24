Sábado – Pense por si

Taça de Portugal: FC Porto-Benfica marcado para 14 de janeiro

Lusa 18:59
Clássico relativo aos quartos de final da prova

O clássico FC Porto-Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal, vai realizar-se em 14 de janeiro, enquanto o jogo entre o Sporting e o AVS, ainda não tem data definida, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

A Taça de Portugal

Os 'quartos' da Taça abrem em 11 de janeiro com o encontro entre o Torreense e a União de Leiria, ambos da II Liga, e prosseguem no dia 14, com a visita do Benfica, finalista vencido da última edição, ao FC Porto, agendada para as 20:45.

No mesmo dia, o Sporting de Braga visita o vencedor do único encontro dos 'oitavos' ainda por disputar, que oporá, no sábado, 27 de dezembro, o Lusitano de Évora ao Fafe, que militam ambos na Liga 3.

Por definir fica apenas a receção do Sporting, detentor do troféu, ao AVS.

Programa dos quartos de final:

Domingo, 11 janeiro:

Torreense (II) -- União de Leiria (II), 20:15.

Quarta-feira, 14 janeiro:

Lusitano de Évora (L3)/Fafe (L3) -- Sporting de Braga (I), 18:45.

FC Porto (I) - Benfica (I), 20:45.

Data e horário a definir:

Sporting (I) - AVS (I).

Notas: 

I: I Liga

II: II Liga

L3: Liga 3

