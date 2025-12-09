Onze futebolistas turcos detidos preventivamente em investigação sobre apostas

Jogam na primeira e na segunda divisão do país.

Onze futebolistas da primeira e segunda divisão da Turquia foram segunda-feira detidos preventivamente, nove dos quais acusados de terem apostado em jogos da própria equipa, revelou a Agencia France Press (AFP), citando meios de informação turcos.



Metehan Baltaci, jogador do Galatasaray Instagram/Metehan Baltaci

De acordo com a AFP, entre os cinco atletas da primeira divisão estão Metehan Baltaci, defesa do Galatasaray, Alassane Ndao, extremo senegalês do Konyaspor, e Mert Hakan Yandas, médio do Fenerbahçe, acusado de ter apostado em desafios de futebol através de um intermediário.

Nove outros suspeitos foram detidos, entre os quais os presidentes de dois clubes da terceira divisão, incriminados de terem combinado o resultado de um jogo durante a época 2023/24.

Entretanto, de entre um grupo de cerca de 40 suspeitos detidos a semana passada pelo Ministério Público de Istambul, em investigação sobre apostas ilegais e partidas combinadas, 19 foram libertados sob controlo judicial, entre eles quatro jogadores da primeira divisão.

O futebol turco tem sido abalado por investigações que em novembro já tinham levado à prisão de seis árbitros e do presidente do Eyüpspor, clube da primeira divisão.

De igual modo, a Federação Turca de Futebol (TFF) suspendeu 150 árbitros considerados culpados de terem apostado em jogos, além de 25 futebolistas do principal escalão e quase 1.000 da segunda, terceira e quarta divisões, suspensos por até 12 meses.