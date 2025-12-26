Diogo Jota será homenageado no Liverpool-Wolverhampton e os filhos vão subir ao relvado

Dinis e Duarte vão entrar em campo com as mascotes, antes do arranque do encontro

Diogo Jota vai ser alvo de uma sentida homenagem e dois dos três filhos de Diogo Jota vão acompanhar as mascotes e entrar em campo com os jogadores, no embate de sábado entre Liverpool e Wolverhampton. Refira-se que estas foram as duas últimas equipas em que o internacional português militou, que morreu tragicamente no dia 3 de julho.



A notícia de que Dinis e Duarte farão parte do tributo antes do arranque do encontro foi confirmada pelo treinador do Liverpool, Arne Slot, na conferência de imprensa de antevisão a este jogo especial.

"Refletir em tudo o que aconteceu nos últimos meses gera uma montanha-russa de emoções, mas é normal nesta altura do ano. Penso especialmente na família do Diogo Jota, visto que será o primeiro Natal deles sem ele. Não me cabe dizer onde devem procurar conforto, se é que isso é sequer possível. Espero apenas que o sentimento de amor e afeto que o Diogo ainda gera lhes dê algum consolo", afirmou o técnico holandês.

O jogo entre Liverpool e Wolves, da 18.ª jornada da Premier League, está marcado para sábado, dia 27, às 15h00, em Anfield Road.

Recorde-se que Diogo Jota morreu no dia 3 de julho, aos 28 anos, num acidente de viação em Espanha, que também vitimou o seu irmão André Silva, de 25.

Internacional português em 49 ocasiões e vencedor de duas Ligas das Nações, Diogo Jota esteve três temporadas no Wolves. Mudou-se para Liverpool no verão de 2020, a troco de 44,7 milhões de euros, e ficou pela cidade dos Beatles durante cinco épocas.