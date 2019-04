A equipa brasileira de futebol Palmeiras, treinada por Luiz Felipe Scolari, foi atacada pelos próprios adeptos do clube na quarta-feira à noite, noticia o Globo Esporte, que também divulgou um vídeo do momento das agressões.

O ataque decorreu quando o clube chegou ao estádio Allianz Parque, em São Paulo, depois de ter jogado contra o Junior Barranquilla, para a Taça dos Libertadores, e ganho por 3-0. Apesar da vitória, o Palmeiras foi recebido com pedras, garrafas de vidro e insultos, que não provocaram feridos nos jogadores ou na equipa técnica.

No vídeo publicado na página brasileira, os adeptos gritam "time pipoqueiro", uma expressão do país que se refere a jogadores medrosos que hesitam nas jogadas. Os insultos foram direcionados principalmente para a conselheira Leila Pereira e o avançado Miguel Borja, um jogador colombiano pouco popular entre os fãs do clube depois de a equipa ter sido eliminada do Campeonato Paulista, frente ao rival São Paulo, nas grandes penalidades.





Numa conferência de imprensa após o ataque, o treinador Scolari reagiu e disse que não tem medo de "bandido". "Viram-me com cara de assustado? Não tenho medo de bandido, ninguém tem aqui. Tenho respeito pelo clube e pelo nosso torcedor. Ninguém estava assustado. Eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Não vamos dar visibilidade a quem não merece. É por isso que eles fazem. Eles não merecem. Os jogadores jogaram, dedicaram-se", disse o técnico do clube, que já foi selecionador de Portugal.

Os adeptos do clube já tinham vandalizado a sede antes da partida, levando à detenção de dois suspeitos que tinham no telemóvel planos de ataque contra a equipa quando esta abandonasse o recinto. Esta detenção levou as autoridades a reforçarem as condições de segurança da equipa de futebol, com o autocarro que a transportava a fazer um percurso alternativo, mas isto não foi suficiente para travar os fãs.

O Palmeira emitiu um comunicado a condenar a "covarde agressão": "[os ]vândalos não representam a torcida do Palmeiras. O lamentável ataque ao ônibus da delegação foi denunciado à Polícia Militar para que sejam tomadas as devidas providências com nossa total colaboração".